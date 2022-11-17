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Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, "Karadeniz tahıl anlaşması 120 gün daha uzatılacak" açıklamasında bulundu.

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 17, 2022

Kubrakov, sosyal medya hesabından Karadeniz tahıl anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kubrakov açıklamasında, "Karadeniz tahıl anlaşması 120 gün daha uzatılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte gıda kriziyle mücadelede önemli bir adıma daha imza attı" ifadelerini kullandı.

BM ve Türkiye'nin girişimleriyle çözüme kavuşan Karadeniz tahıl anlaşması 19 Kasım'da sona eriyordu.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.