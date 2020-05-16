Karagöz - Hacivat sanal ortamda

Geleneksel Karagöz oyunlarının büyük bölümünü Milli Kütüphane ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivlerine kazandıran Türk kukla ve gölge oyunu sanatçısı Hayali Küçük Ali'nin (Mehmet Muhittin Sevilen) torunu Hayali Torun Çelebi'nin (Tuncay Tanboğa) öğrencisi Antalya Devlet Tiyatrosu oyuncusu Ali Meriç, evinde kameraya çektiği Karagöz ve Hacivat gölge oyununu, sanal ortamda izleyicilerle paylaşıyor.

Tuncay Tanboğa'nın hocalık yaptığı kurslarda Türk gölge oyunu Karagöz ve Hacivat kuklalarının yapımını ve oynatılmasını öğrendiğini anlatan Ali Meriç, unutulmaya yüz tutan gölge oyununu yeni nesille buluşturduğunu söyledi. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptığı dönemde Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) Bursa Şubesi Başkanı Şinasi Çelikkol ile birlikte Bursa Karagöz Festivali'ni başlattığını belirten Meriç, geleneksel Türk tiyatrosunun temel taşlarından olan Karagöz ve Hacivat'ı, covid-19 salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlarla YouTube kanalında buluşturduğunu kaydetti.