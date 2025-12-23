Bakan Ersoy, NSosyal hesabından, Taş Tepeler Projesi nin uluslararası &ouml;l&ccedil;ekte elde ettiği başarıya ilişkin paylaşımda bulundu. Karahantepe nin d&uuml;nya sahnesinde olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti: 26 Kasım da 5. yılını kutladığımız Taş Tepeler Projesi nin &ouml;nemli bir par&ccedil;ası olan Karahantepe, d&uuml;nyanın saygın yayınlarından Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında g&ouml;sterildi ve derginin kapağında yer aldı. Bu topraklarda y&uuml;r&uuml;tt&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z bilimsel &ccedil;alışmalar, insanlık tarihine dair bildiklerimizi yeniden şekillendiriyor. İnanıyorum ki mikro analizlerden arkeometriye, sembolik buluntulardan koruma faaliyetlerine uzanan bu kapsamlı s&uuml;re&ccedil;, Taş Tepeler i d&uuml;nyanın Neolitik başkenti olarak tescilleyecek. Anadolu nun 12 bin yıllık hikayesini, bilimle g&uuml;n y&uuml;z&uuml;ne &ccedil;ıkarmaya, k&uuml;lt&uuml;rel mirası koruyarak d&uuml;nyaya anlatmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, bu s&uuml;re&ccedil;te emeği ge&ccedil;en herkese, Şanlıurfa Valiliğine ve B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesine teşekk&uuml;r etti.