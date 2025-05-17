Karaman'da Anadolu yer sincabı görüntülendi
Karaman'da Anadolu gelengisi olarak da bilinen Anadolu yer sincapları çayırlık alanlarda yiyecek ararken ve beslenirken kayıt altına alındı
Karaman'da Anadolu gelengisi olarak da bilinen Anadolu yer sincapları çayırlık alanlarda beslenirken görüntülendi.
Anadolu bozkırlarında en çok görülen kemirgen türleri arasında yer alan ve yer sincabı olarak da bilinen gelengiler, sürülmüş toprak yapısında yuvalanamadıklarından ve ağaçlık alanlarda da yaşamlarını sürdüremedikleri için meraları yaşam alanları olarak tercih ediyor.
Avcı kuşlara karşı tetikte olan gelengiler, korunmak için yuva deliklerinden fazla uzaklaşmıyor.