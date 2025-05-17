Karaman'da Anadolu yer sincabı görüntülendi

Anadolu bozkırlarında en çok görülen kemirgen türleri arasında yer alan ve yer sincabı olarak da bilinen gelengiler, sürülmüş toprak yapısında yuvalanamadıklarından ve ağaçlık alanlarda da yaşamlarını sürdüremedikleri için meraları yaşam alanları olarak tercih ediyor.