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Haberler Gündem 3. Sayfa Karaman'da yakalandı! Piton yılanı derisine yazılmış
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Karaman'da yakalandı! Piton yılanı derisi üzerinde İbranice yazılar

Karaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, üzerinde İbranice yazılar bulunan piton yılanı derisi ele geçirildi. Operasyonda, tarihi eseri satışı için Şanlıurfa'dan gelen şüpheli gözaltına alındı

Karaman'da yakalandı! Piton yılanı derisine yazılmış
AA

Karaman'da, İbranice yazıların bulunduğu tarihi eser niteliğinde yılan derisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.E'nin Şanlıurfa'dan tarihi eser getirerek Karaman'da satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, kente gelen şüphelinin otomobili durduruldu.

Yapılan aramada Antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 metre uzunluğunda, üzerinde İbranice yazıların bulunduğu piton derisi bulundu.

Gözaltına alınan M.E, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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