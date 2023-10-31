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        Uyuşturucu satan babaanne ve torununa tutuklama, kızına ev hapsi

        KARAMAN'da,uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan babaanne Z.K., kızı A.K. ve torunu M.K. gözaltına alındı. Babaanne ile torunu tutuklanırken, 1 hafta önce doğum yaptığı belirlenen kızına ise ev hapsi cezası verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:37 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:40
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        Uyuşturucu satan babaanne ve torununa tutuklama, kızına ev hapsi
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        KARAMAN'da,uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan babaanne Z.K., kızı A.K. ve torunu M.K. gözaltına alındı. Babaanne ile torunu tutuklanırken, 1 hafta önce doğum yaptığı belirlenen kızına ise ev hapsi cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde  oturan Z.K. ve kızı A.K. ile M.K. adlı erkek torununun, uyuşturucu sattığı yönünde bilgi aldı. Aileyi takibe alan ekipler, dün sabaha karşı operasyon düzenlendi. Z.K., A.K. ve M.K. gözaltına alındı. Evdeki aramada 115 gram bonzai, 640 gram bonzai yapımında kullanılan aseton ham maddesi, 22 sentetik hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 145 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli babaanne ve torunu, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Bir hafta önce doğum yaptığı belirlenen A.K.'ye ise ev hapsi cezası verildi.

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