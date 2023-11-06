Parktaki kavgada cinayet şüphelisi svap örneğiyle belirlendi (2)

2KİŞİTUTUKLANDI

Karaman'da, dün parkta çıkan kavgada Sinan Eser'in tabancayla vurarak öldüren Abdullah Buğra Apaydın ile Eser´i kendisinin vurduğunu öne süren Abdullah Yetişti, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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