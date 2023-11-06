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        Parktaki kavgada cinayet şüphelisi svap örneğiyle belirlendi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 19:27 Güncelleme: 06.11.2023 - 19:27
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        Parktaki kavgada cinayet şüphelisi svap örneğiyle belirlendi (2)
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        2KİŞİTUTUKLANDI

        Karaman'da, dün parkta çıkan kavgada Sinan Eser'in tabancayla vurarak öldüren Abdullah Buğra Apaydın ile Eser´i kendisinin vurduğunu öne süren Abdullah Yetişti, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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