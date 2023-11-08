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        2 otomobil çalan şüpheli serbest

        KARAMAN'daikiotomobil ile başka araçtan müzik sistemi cihazları çalan Savaş S. (33), polis ekiplerince yakalandı. 33 suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:45 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:50
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        2 otomobil çalan şüpheli serbest
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        KARAMAN'daikiotomobil ile başka araçtan müzik sistemi cihazları çalan Savaş S. (33), polis ekiplerince yakalandı. 33 suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

        Alacasuluk Mahallesi'nde 14 Ekim'de S.D.'ye ait park halindeki 70 AH 958 plakalı otomobil, çalındı. S.D.'nin ihbarı sonrası Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İhbarın yapıldığı gün, Koçakdede Mahallesi'nde de aynı marka 20 ABC 010 plakalı otomobilden müzik sistemi cihazları çalındı. 27 Ekim'de de Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde diğer araçlar ile aynı marka 70 EF 241 plakalı otomobilin çalındığı ihbar edildi.

        ÇALDIĞI ARAÇLARI BRANDA İLE ÖRTTÜ

        Çalışmasını derinleştiren polis, şüphelinin çoğunluk 'hırsızlık' suçundan 33 kaydı bulunan Savaş S. olduğunu belirledi. Şüpheli operasyon ile gözaltına alınırken, çalınan 2 araç kentin farklı noktalarında branda ile örtülü bulundu. Müzik sistemi cihazları da çalınan araçlardan birinde ele geçirildi. 2 otomobil ile diğer malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüpheli savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Öte yandan Savaş S.'nin çaldığı araçların üzerini branda ile kapattığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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