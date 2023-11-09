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        Mantardan zehirlenen çiftten kadın öldü, eşi yoğun bakımda

        KARAMAN'damantar yedikten sonra rahatsızlanıp, Sivas'a sevk edilen Sevgi Yarınınözü (42), hayatını kaybetti; eşi Memiş Yarınınözü'nün yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:10
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        Mantardan zehirlenen çiftten kadın öldü, eşi yoğun bakımda
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        KARAMAN'damantar yedikten sonra rahatsızlanıp, Sivas'a sevk edilen Sevgi Yarınınözü (42), hayatını kaybetti; eşi Memiş Yarınınözü'nün yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi. 

        Bir hafta önce doğadan topladıkları mantarları yiyen Memiş Yarınınözü ile eşi Sevgi Yarınınözü, bir süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve ateş şikayeti ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Durumu ağırlaşan çift, önce Konya'ya, ardından Sivas'ın Gürün Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan çiftten Sevgi Yarınınözü, hayatını kaybetti. Karaman'a getirilen Sevgi Yarınınözü'nün cenazesi, Selman-ı Farisi Camisi'nde kılınan namazın ardından Kazalpa Mezarlığı'na defnedildi. Memiş Yarınınözü ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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