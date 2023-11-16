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        35 yıllık hapisle aranıyordu, dağdaki çadırda yakalandı

        KARAMAN'da22farklı suçtan aranıp, 35 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammet Bucak (34), dağlda çadırda yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:40
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        35 yıllık hapisle aranıyordu, dağdaki çadırda yakalandı
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        KARAMAN'da22farklı suçtan aranıp, 35 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammet Bucak (34), dağlda çadırda yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda ilde hırsızlık yapan ve 22 farklı suçtan aranan Muhammet Bucak'ın, Konya'nın Derebucak ilçesi Çamlık mevkisindeki bir çadırda kaldığı yönünde bilgi aldı. Dağa giden ekipler, Bucak'ı kaldığı çadırda yakaladı. O anlar kameraya yansırken, Bucak'ın gözaltı sırasında polislere 'Size zahmet kapıyı kapatıverirseniz; köpek gelebilir' demesi dikkat çekti. Hakkında kesinleşmiş 35 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası da bulunan Bucak, Karaman'a getirilip, adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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