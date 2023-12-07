İmamın namaza gelen çocuklara vereceği simit ve kıyafetlerin çalınması kamerada KARAMAN'da YasinS. (22) ve kardeşi T.S.'nin (17) camide, imamın sabah namazına gelen çocuklara vermek için aldığı 60 simit, 7 eşofman takımı ile 15 takım elbiseyi çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

KARAMAN'da YasinS. (22) ve kardeşi T.S.'nin (17) camide, imamın sabah namazına gelen çocuklara vermek için aldığı 60 simit, 7 eşofman takımı ile 15 takım elbiseyi çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 2 Aralık'ta Sekiçeşme Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'ndeki Arapoğlu Camisi'nde meydana geldi. İmam İskender Kaynan, yatsı namazını kıldırmaya geldiğinde sabah namazına davet ettiği çocuklara ikram etmek için hazırladığı 60 simit ile Kuran-ı Kerim öğrenen ve maddi durumu iyi olmayan gençlere hediye etmeyi planladığı 7 eşofman takımı ve 15 takım elbisenin çalındığını fark etti. Kayhan, durumu polise bildirdi.

İKİ KARDEŞ YAKALANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, cami ile bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarını inceledi. Yapılan incelemenin ardından şüphelilerin, daha önce de hırsızlıktan kayıtları olan Yasin S. ve kardeşi T.S. olduğunu saptandı. İki kardeş evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada camiden çalınan eşofman ve takım elbiseler ele geçirildi, Eşofman ve takım elbiseler camiye iade edilirken, simitleri yediklerini söyleyen 2 kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

İki kardeşin hırsızlık anına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde imam odasına giren iki kardeş, buzdolabı ve dolaplar ile üst katta arama yaptıktan sonra simit, kıyafetleri alıp kaçıyor.