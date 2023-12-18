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        2 kardeşe silahlı saldırıda, saldırgan kayınbirader çıktı

        KARAMAN'daSerdar Tezcan (37) ile kardeşi Müslüm Tezcan'ın (32) silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin yakalanan Ali Karaca (28), tutuklandı. Serdar Tezcan'ın kayınbiraderi olan Karaca, ilk ifadesinde, "Enişteme, ablam ile tartıştığı için tepki gösterdim. Tartıştık, ateş açtım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:00
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        2 kardeşe silahlı saldırıda, saldırgan kayınbirader çıktı
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        KARAMAN'daSerdar Tezcan (37) ile kardeşi Müslüm Tezcan'ın (32) silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin yakalanan Ali Karaca (28), tutuklandı. Serdar Tezcan'ın kayınbiraderi olan Karaca, ilk ifadesinde, "Enişteme, ablam ile tartıştığı için tepki gösterdim. Tartıştık, ateş açtım" dedi.

        Olay, 16 Aralık'ta Beyazkent Mahallesi 1003'üncü Sokak'ta meydana geldi. Serdar Tezcan ile kardeşi Müslüm Tezcan, evlerinin önünde pompalı tüfekle saldırıya uğradı. 2 kardeş kanlar içinde yere yığılırken, 2 saldırgan otomobil ile olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeşin tedavisi sürüyor.

        Çalışma başlatan polis, saldırının Serdar Tezcan'ın kayınbiraderi Ali Karaca ile yanındaki arkadaşı D.T. (17) tarafından yapıldığını belirledi. 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Karaca, ilk ifadesinde, "Enişteme, ablam ile tartıştığı için tepki gösterdim. Tartıştık, ateş açtım" dedi. İşlemleri sonrası Karaca tutuklanırken, D.T. polisteki ifadesinin ardından salıverildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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