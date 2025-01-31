Hastane müdürünü ilişki iddiasıyla vurmuş

KARAMAN'dahastane müdürü Şemsettin D.'yi (45) tüfekle yaraladıktan sonra 112'yi arayıp 'Birisini vurdum gelin, alın' diyen Süleyman Y. (27), ifadesinde; hemşire eşi ile Şemsettin D.'nin gönül ilişkisi yaşadığını, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'ta meydana geldi. İş makinesi operatörü Süleyman Y., evinin önünde Şemsettin D.'yi tüfekle ateş ederek sol bacağından yaraladı. Süleyman Y. daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Birisini vurdum gelin, alın' diyerek ihbarda bulundu. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Süleyman Y. polise teslim olurken, yanında geçtiği yaralı Şemsettin D.'ye "Nasılmış, sapıklık yapmak" dedi. Şüpheli gözaltına alınırken, Şemsettin D. sevk edildiği Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı.

EŞ DE GÖZALTINDA

Süleyman Y.'nin ilk ifadesinde, İl Sağlık Müdürlüğü'nde hemşire olarak çalışan 3 yıllık eşi H.Y.'nin cep telefonunda Kazımkarabekir Devlet Hastanesi Müdürü Şemsettin D. ile gönül ilişkisi yaşadıklarını içeren mesajı fark ettiğini, bunun üzerine eşini akşam işten alıp eve geldiğini ve ardından eşine telefonla Şemsettin D.'yi eve çağırmasını söylediğini, Şemsettin D.'nin de eve gelmesi ile tüfekle ateş ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Şemsettin D.'nin de yaklaşık 7 ay önce eşinden boşandığı belirtildi. Süleyman Y.'nin eşi H.Y.'nin gözaltına alındığı öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.