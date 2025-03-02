Karaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

KARAMAN'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yunuskent Mahallesi Valilik kavşağında meydana geldi. Mustafa Bilgin (22) yönetimindeki 01 ABB 116 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Mehmet Erdemsoy (20) yönetimindeki 70 ABU 715 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yan yatarken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Fatma Başpınar (87) ve devrilen otomobilde bulunan Şenol Özgür (22), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.