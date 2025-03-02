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        Karaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

        KARAMAN'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 00:16 Güncelleme: 02.03.2025 - 00:20
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        Karaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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        KARAMAN'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Yunuskent Mahallesi Valilik kavşağında meydana geldi. Mustafa Bilgin (22) yönetimindeki 01 ABB 116 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Mehmet Erdemsoy (20) yönetimindeki 70 ABU 715 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yan yatarken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Fatma Başpınar (87) ve devrilen otomobilde bulunan Şenol Özgür (22), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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