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        Karaman'da kaybolan 2 yaşındaki bebek, 12 saat sonra bulundu

        KARAMAN'ın Ayrancı ilçesinde ailesiyle kaldığı tarım işçilerine ait çadırdan kaybolan Suriye uyruklu N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:09 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:15
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        Karaman'da kaybolan 2 yaşındaki bebek, 12 saat sonra bulundu
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        KARAMAN'ın Ayrancı ilçesinde ailesiyle kaldığı tarım işçilerine ait çadırdan kaybolan Suriye uyruklu N.E.A. (2) adlı kız bebek, yaklaşık 12 saat sonra 2 kilometre uzaklıktaki çiftliğin yakınında bulundu.

        Ayrancı ilçesi Kavuklar köyü yakınında tarım işçilerinin kaldığı çadırda ailesiyle yaşayan N.E.A., çadırın önünde oynarken kayboldu. Durumu fark eden ailesi, çevrede yaptığı aramada bebeği bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Karaman ve Konya'dan AFAD ekipleri, UMKE ve jandarma komando timleri sevk edildi. Ekipler eğitimli iz takip köpeği ve havadan da dronla bölgeyi aradı. Yapılan çalışmada N.E.A., yaklaşık 12 saat sonra 2 kilometre uzaklıktaki çiftliğin yakınında bulundu. Ayrancı Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen N.E.A., ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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