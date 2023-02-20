Karaman'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Ahmet Değerli yönetimindeki 70 E 1613 plakalı otomobil, Seyran Mahallesi'nde devrildi.



Kazada sürücü ile araçtaki Ferihan Gerçek yaralandı.

Yaralılar, Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.