Karaman Valisi Çiçekli'den ziyaretler

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

İlk olarak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden Çiçekli, Başkan Selahaddin Pekoğlu'ndan birliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çiçekli, esnafın şehrin ekonomik ve sosyal yapısındaki temel rolünü vurgulayarak, "Esnafımız, sadece ticaret yapan bir kesim değil, değerlerimizle yaşayan ve topluma hizmet eden milletimizin kendisidir. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın simgesi esnaf, çalışkanlıkları, ahlaki değerleri ve topluma kattıkları samimiyetle şehrimizin kalkınmasının ve refahının temel taşlarını oluşturmaktadır. Tüm esnafımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Çiçekli, daha sonra Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Ali Öngay ve muhtarlarla bir araya geldi.

Ziyarette muhtarlarla bir süre sohbet eden Çiçekli, "Muhtarlarımız mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını tespit eden, sorunlarına çözüm üreten ve kamu hizmetlerinin etkili şekilde vatandaşlara ulaşmasını sağlayan kişileridir. Tüm muhtarlarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.