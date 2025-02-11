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        Karaman'da tarım arazilerine zarar veren yaban domuzları için sürek avı

        KARAMAN'da tarım alanlarına zarar verdiği gerekçesiyle 2 köyde yaban domuzları için sürek avı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:07 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:10
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        Karaman'da tarım arazilerine zarar veren yaban domuzları için sürek avı
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        KARAMAN'da tarım alanlarına zarar verdiği gerekçesiyle 2 köyde yaban domuzları için sürek avı düzenlendi. Domuz avında 20'nin üzerinde yaban domuzu vurularak öldürüldü.

        Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Merkez Av Komisyonu kararı üzerine Seyithasan ve Tavşanlı köylerinde, zirai üretime zarar veren yaban domuzlarının vurulması için sürek avı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı 8'inci Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü iş birliği ile profesyonel avcılar, 2 köyde av yaptı. Domuz avında 20'nin üzerinde yaban domuzu vurularak öldürüldü.

        VALİ ÇİÇEKLİ'DAN AVCILARA ANONS

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli de av alanına giderek telsizden avcılara seslendi. 'Tüm avcılar valiniz konuşuyor' diyerek anonsa başlayan Vali Çiçekli, "Sürek avımız mübarek olsun, başarılı olsun. Allah, kazadan beladan, musibetten korusun arkadaşlar. Başarılar diliyorum, Allah muzaffer eylesin" dedi.

        Diğer yandan Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda, yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarda zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde, sürek avların devam edeceği belirtildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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