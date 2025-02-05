Karaman'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Karaman'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Karaman'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
B.M. idaresindeki 33 LU 662 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Kılbasan köy yolunda takla atıp elma bahçesine girdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan B.M, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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