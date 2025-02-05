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        Karaman'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Karaman'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 09:11 Güncelleme: 05.02.2025 - 09:16
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        Karaman'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Karaman'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        B.M. idaresindeki 33 LU 662 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Kılbasan köy yolunda takla atıp elma bahçesine girdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan B.M, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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