Karaman'da doğal gazdan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi$ne kaldırılan kişilerin doğal gazdan zehirlendiği belirlendi.

Hisar Mahallesi Şehit İsa Kiriş Caddesi'ndeki bir börekçi dükkanında iş yeri sahibi H.E. ile Z.B, Ü.S. ve H.K. isimli çalışanlar fenalaşınca sağlık ekiplerinden yardım istendi.

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