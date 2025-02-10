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        Karaman'da doğal gazdan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı

        Karaman'da doğal gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:55 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:26
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        Karaman'da doğal gazdan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı
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        Karaman'da doğal gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Hisar Mahallesi Şehit İsa Kiriş Caddesi'ndeki bir börekçi dükkanında iş yeri sahibi H.E. ile Z.B, Ü.S. ve H.K. isimli çalışanlar fenalaşınca sağlık ekiplerinden yardım istendi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi$ne kaldırılan kişilerin doğal gazdan zehirlendiği belirlendi.

        Hastanede tedavileri süren 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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