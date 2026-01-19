Karaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.



İ.Y. (36) idaresindeki 57 DR 372 plakalı otomobil, Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde, Ş.Ö. yönetimindeki 70 E 1770 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, İ.Y. ile otomobilde bulunan eşi F.Y. (32) yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.















