        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 12:45 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:45
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9-18 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 16 bin 715 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 46 kişiyi yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 24'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 3 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 41 fişek, 9 kesici-delici alet, 60 litre etil alkol, 600 dolu makaron, 140 paket kaçak sigara, 5307 sentetik ecza hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

