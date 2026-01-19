Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9-18 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 16 bin 715 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 46 kişiyi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 24'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ekipler, 3 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 41 fişek, 9 kesici-delici alet, 60 litre etil alkol, 600 dolu makaron, 140 paket kaçak sigara, 5307 sentetik ecza hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.