Karaman'da trafik kazasında yaralanan kadın öldü

Karaman'da iki otomobilinin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde iki aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan Fatma Yılmaz (32), kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan, araçların çarpışma anını gösteren bir evin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.



İbrahim Yılmaz (36) idaresindeki 57 DR 372 plakalı otomobil, Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde, dün, Ş.Ö. yönetimindeki 70 E 1770 plakalı otomobille çarpışmış, sürücü Yılmaz ile araçtaki eşi ağır yaralanmıştı.

