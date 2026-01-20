Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Karaman'da trafik kazasında yaralanan kadın öldü

        Karaman'da iki otomobilinin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:38 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da trafik kazasında yaralanan kadın öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karaman'da iki otomobilinin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde iki aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan Fatma Yılmaz (32), kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan, araçların çarpışma anını gösteren bir evin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

        İbrahim Yılmaz (36) idaresindeki 57 DR 372 plakalı otomobil, Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde, dün, Ş.Ö. yönetimindeki 70 E 1770 plakalı otomobille çarpışmış, sürücü Yılmaz ile araçtaki eşi ağır yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Karaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Karaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Karaman'da iki otomobilin karıştığı kazada karı koca yaralandı Kazada yaral...
        Karaman'da iki otomobilin karıştığı kazada karı koca yaralandı Kazada yaral...
        Karaman'da hayırsever, mahalle bakkalındaki borcu kapattı
        Karaman'da hayırsever, mahalle bakkalındaki borcu kapattı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı
        Karaman'da 5 bin 307 uyuşturucu hap ele geçti: 6 tutuklama
        Karaman'da 5 bin 307 uyuşturucu hap ele geçti: 6 tutuklama
        TFF 2. Lig: Karaman FK: 0 - Kepezspor: 4
        TFF 2. Lig: Karaman FK: 0 - Kepezspor: 4