Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Depremzede Hasan usta 31 yıldır ambulanslara gözü gibi bakıyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evi yıkıldıktan sonra eşi ve 2 çocuğuyla yerleştiği Karaman'da teknikerlik görevini sürdüren 55 yaşındaki Hasan Basri Fırat, 31 yıldır ambulansların bakım ve onarımını yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 12:40 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede Hasan usta 31 yıldır ambulanslara gözü gibi bakıyor
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evi yıkıldıktan sonra eşi ve 2 çocuğuyla yerleştiği Karaman'da teknikerlik görevini sürdüren 55 yaşındaki Hasan Basri Fırat, 31 yıldır ambulansların bakım ve onarımını yapıyor.

        Çocuk yaşta oto sanayide çıraklığa başlayan Fırat, 1994'te Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğünün tamir ve bakım hizmetleri için kurduğu atölyede tekniker olarak göreve başladı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki evlerinin yıkılmasının ardından Karaman'a tayin olan Fırat, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin garajında açılan atölyede ambulansların her türlü arızasını gidermek için durmadan çalışıyor.

        Fırat, ambulansların tamirinin kendi bünyelerinde yapılmasının onarım hızını artırdığını, bu sayede araçların tamamının her an göreve hazır olduğunu belirterek, "Kuruma girmeden önce tamircilik yapıyordum. Motor, yürüyen aksam, hasta kabini yani ambulansla ilgili çıkabilecek her türlü arızaya bakıyorum. Karaman'a da bir atölye kuruldu. Böylece bakım için dışarı harcanacak paradan tasarruf edip araçları kendi bünyemizde tamir ediyoruz. Bu sayede yapılan tamir işlemi de kısa sürüyor. Sanayide 1-1,5 saat süren balata değişimini burada 15 dakikada yapıyoruz. Böylece araç daha çabuk hazır duruma geliyor." diye konuştu.

        Depreme Adıyaman'da 2 çocuğu ve eşiyle evde yakalandıklarını anlatan Fırat, şunları kaydetti:

        "Depremde evimiz tamamen yıkıldı ancak son katta olmamız sayesinde enkazdan hemen çıkabildik. Deprem gecesinden önce Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir ambulans arızalıydı. Tamiri bitirip gece 1'de eve geldim. Deprem sırasında ailecek uyanıktık. Ailemle bir odaya koşup yatakların arasına girdik. Duvarın yıkıldığını, peteklerin dışarı gittiğini, evin yan döndüğünü gördük. Deprem bitince yan binadaki komşumuzun yol göstermesiyle enkazdan çıktık. 5. kattaydık ve zemine inmiştik. Binamızdaki bütün komşularım hayatını kaybetti."

        - "'Bir yaralıyı da kurtarsalar ne mutlu bize.' dedik"

        Depremin şokunu atlattıktan sonra aynı gün bölgeye gelen ambulansların tamiri için görevinin başına geçen Fırat, atölyedeki yedek ambulansları hazır duruma getirdiğini söyledi.

        Fırat, "'Bir yaralıyı da kurtarsalar ne mutlu bize.' dedik. 7-8 ay atölyeden dışarı çıkmadık. Yeğenlerim ve hanımın akrabalarından 50'ye yakın akrabamızı kaybettik. Enkaz altından çıkarılan akrabalarımın mezarına bile gidemedim çünkü ambulans daha öncelikli, 'Hayat kurtarsın.' dedik. 'Ölene bir şey yapamayız ama yaralıya bir faydamız olsun.' diye çalıştık." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!
        TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Son gün operasyonu!
        Son gün operasyonu!
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?

        Benzer Haberler

        Karaman'da kar etkili oldu
        Karaman'da kar etkili oldu
        Karaman'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Karaman'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Turkuaz rengiyle bir tabiat harikası: Göksu Nehri
        Turkuaz rengiyle bir tabiat harikası: Göksu Nehri
        Hastane müdürünü ilişki iddiasıyla vuran şüphelinin eşi: Bana zorla eve çağ...
        Hastane müdürünü ilişki iddiasıyla vuran şüphelinin eşi: Bana zorla eve çağ...
        Karaman'da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
        Karaman'da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
        Hastane müdürünü ilişki iddiasıyla vurmuş (3)
        Hastane müdürünü ilişki iddiasıyla vurmuş (3)