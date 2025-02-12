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        Karaman'da okul müdür yardımcısını darbeden veli tutuklandı

        Karaman'da okul müdür yardımcısını darbettiği öne sürülen zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:20 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:20
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        Karaman'da okul müdür yardımcısını darbeden veli tutuklandı
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        Karaman'da okul müdür yardımcısını darbettiği öne sürülen zanlı, tutuklandı.

        İddiaya göre, merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde H.S. 10 Şubat'ta müdür yardımcısı A.M'nin, çocuğunu darbettiği gerekçesiyle okula geldi.

        İkili arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine H.S, A.M'yi darbetti.

        Jandarma ekiplerinde gözaltına alınan H.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Valilikten açıklama

        Karaman Valiliğinden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Akçaşehir beldesindeki bir okulumuzda, müdür yardımcısına yönelik gerçekleşen şiddet eylemiyle ilgili olarak adli makamlarca derhal soruşturma başlatılmıştır. Müessif saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İyi bilinmelidir ki, ülkemizin yükselişi ancak öğretmenlerimizin emeğine, bilgisine ve özverisine verdiğimiz değerle mümkün olacaktır. Öğretmenlerimize yönelik her türlü olumsuz davranış, sadece eğitim ailemize değil, aynı zamanda milletimizin geleceğine de yapılan saldırı anlamına gelmektedir. Eğitimcilerimize yönelik her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, müdür yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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