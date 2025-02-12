Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Sosyal medyada tartıştığı kişileri tüfekle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

        KARAMAN'da Murat D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 02:38 Güncelleme: 12.02.2025 - 02:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medyada tartıştığı kişileri tüfekle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL

        KARAMAN'da Murat D., sosyal medyada tartışıp randevulaşarak buluştuğu Abdullah Umut Can (19) ile Salih A.'yı pompalı tüfekle vurdu. Abdullah Umut Can hayatını kaybederken, Salih A. ise ağır yaralandı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi Piri Reis Parkı yanında meydana geldi. İddiaya göre, Murat D., sosyal medya üzerinden Abdullah Umut Can ve Salih A. ile tartıştı. Tartışma sonrası sosyal medya üzerinden randevulaşan taraflar, Piri Reis Parkı yakınında buluşup, kavga etmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında Murat D., pompalı tüfekle Abdullah Umut Can'ı boyun bölgesinden, Salih A.'yı ise karın ve göğüs bölgesinden vurdu. Murat D. olayın ardından kaçarken, yaralılar ise özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Abdullah Umut Can, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Salih A. ise ameliyata alındı.

        Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Real Madrid, Manchester City'yi son anda yıktı!
        Real Madrid, Manchester City'yi son anda yıktı!
        Eylem Tok ve oğlu iade edilecek
        Eylem Tok ve oğlu iade edilecek
        Musk: Bürokrasi işin başındaysa demokrasi ne anlama gelir?
        Musk: Bürokrasi işin başındaysa demokrasi ne anlama gelir?
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Ürdün Kralı: Orta Doğu'ya barış getirecek birini görüyorum
        Ürdün Kralı: Orta Doğu'ya barış getirecek birini görüyorum
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Zelenskiy: Rusya ile toprak takası yapacağız
        Zelenskiy: Rusya ile toprak takası yapacağız
        Eren Elmalı resmen Galatasaray'da!
        Eren Elmalı resmen Galatasaray'da!
        Netanyahu: Olmazsa ateşkes bozulur
        Netanyahu: Olmazsa ateşkes bozulur
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Papa'dan Trump'a eleştiri
        Papa'dan Trump'a eleştiri
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!

        Benzer Haberler

        Karaman'da tarım arazilerine zarar veren yaban domuzları için sürek avı
        Karaman'da tarım arazilerine zarar veren yaban domuzları için sürek avı
        Karaman Valisi Çiçekli'den ziyaretler
        Karaman Valisi Çiçekli'den ziyaretler
        Karaman'da doğal gazdan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı
        Karaman'da doğal gazdan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
        Depremzede Hasan usta 31 yıldır ambulanslara gözü gibi bakıyor
        Depremzede Hasan usta 31 yıldır ambulanslara gözü gibi bakıyor
        Karaman'da kar etkili oldu
        Karaman'da kar etkili oldu