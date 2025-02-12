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        Karaman'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:20 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:30
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        Karaman'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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        Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Piri Reis Mahallesi 1411. Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın silah ve bıçak kullanılan kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah Umutcan Demirci (20) ve S.A. (22) bıçakla ağır yaralandı.

        Özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Demirci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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