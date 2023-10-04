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        Karaman'da bir kişi bıçaklı kavgada öldü

        Karaman'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:26 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:26
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        Karaman'da bir kişi bıçaklı kavgada öldü
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        Karaman'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Ahiosman Mahallesi 31. Sokak'ta aralarında husumet bulunan Talih Aksoy (43) ile O.S. (42) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aksoy göğsünden bıçaklandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aksoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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