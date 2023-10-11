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        Karaman'daki üniversitenin çalışmalarında gluten değeri çok düşük buğday tohumu bulundu

        KEMAL ÖNDER DEMİRKOLLU - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) yapılan araştırmalarda bulunan gluten değeri çok düşük buğday tohumunun çoğaltılması için hızlı ıslah çalışmaları yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 12:50 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:50
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        Karaman'daki üniversitenin çalışmalarında gluten değeri çok düşük buğday tohumu bulundu
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        KEMAL ÖNDER DEMİRKOLLU - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) yapılan araştırmalarda bulunan gluten değeri çok düşük buğday tohumunun çoğaltılması için hızlı ıslah çalışmaları yürütülüyor.

        KMÜ'de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın başkanlığındaki ekip, tohum ıslahına yönelik çalışmalar yapıyor.

        Prof. Dr. Aydın, AA muhabirine, ekipteki araştırmacıların, iki yıllık çalışmayla bilime ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak yeni bir buğday tohumu bulduklarını söyledi.

        Buğdayın A kromozomunda gluten üretiminden sorumlu genlerin olmadığı tohumların daha önce farklı ülkelerdeki araştırmacılar tarafından tespit edildiğini belirten Aydın, buğdayın B kromozomunda gluten üretiminden sorumlu genlerin olmadığı tohumun da üniversitede yapılan çalışmalar sonucu bulunduğunu dile getirdi.

        Tohumun gıda ve tohumculuk sektörüne önemli yenilikler getireceğini, birçok bilimsel araştırmada kullanılacağını kaydeden Aydın, "Bulunan tohum, zayıf gluten özelliğine sahip tohumların geliştirilmesi için kullanılacak. Bu özelliklere sahip tohumlar, özellikle bisküvi ve atıştırmalık sektörü için büyük önem taşıyor." dedi.

        - "Önemli bir bilimsel sonuca ulaştık"

        On binlerce buğday üzerinde yapılan analiz sonucunda bulunan tohumun, bisküvi ve atıştırmalık sektörünün ihtiyaç duyduğu ham madde talebini karşılamaya büyük katkı sağlayacağını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

        "Türkiye buğday genetik kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Yerel tohumlarımızın genetik özelliklerinin belirlenmesi, tohum geliştirme çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır. Araştırmacı, tohum ve gıda sektöründeki rekabette, Türkiye'nin elinin güçlenmesi için yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç var. Üniversite olarak yürütmüş olduğumuz buğday tohum ıslah çalışmalarında önemli bir bilimsel sonuca ulaştık. Elde ettiğimiz sonuç, gerek hassas tarım gerekse yenilikçi işleme teknolojileri açısından önemli. Bu çalışmaları hızla ilerletip, özellikle Türkiye'de ilk kullanıcısı olduğumuz hızlı ıslah teknolojisini de kullanarak çiftçilerimize yeni tohumları sunacağız."

        KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı da buldukları yeni tohumun bisküvi, atıştırmalık ve düşük glutenli ham madde talep edilen ürün grupları için büyük önem taşıdığını söyledi.

        Tohumun ürünlerin kalitesini artıracağına dikkati çeken Gavgalı, bu tür çalışmalara her zaman destek olacaklarını kaydetti.

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