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        Karaman'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı tutuklandı

        Karaman'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 15:02 Güncelleme: 30.10.2023 - 15:02
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        Karaman'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Karaman'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Caddesi'ndeki iş yerinde Hasan Ali Çalış'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan İ.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh hakimliğince tutuklandı.

        Hayatını kaybeden Çalış'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Siyahser Mahallesindeki Siyahser Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Caddesi'ndeki bir iş yerinde dün, Hasan Ali Çalış (45) ile İ.Y. (42) arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda av tüfeğiyle vurulan Çalış, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı, İ.Y. ise gözaltına alınmıştı.

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