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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:52 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:08
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Ş.B, H.T. ve H.D'yi gözaltına aldı.

        Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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