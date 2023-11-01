Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Giriş: 01.11.2023 - 10:52 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:08
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Ş.B, H.T. ve H.D'yi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.