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        Karaman'da siloda çıkan yangın söndürüldü

        Karaman'da bir firmaya ait siloda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 22:57 Güncelleme: 03.11.2023 - 23:03
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        Karaman'da siloda çıkan yangın söndürüldü
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        Karaman'da bir firmaya ait siloda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de tarım ürünlerine ait lisanslı depoların bulunduğu, içerisinde mısırın depolandığı siloda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 5 kişi olay yerinde bekleyen ambulanslarda tedavi edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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