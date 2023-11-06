Silahlı kavgada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

–Karaman'da dün meydana gelen silahlı kavgada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Sinan Eser Karaman'da toprağa verildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Eser’in cenazesi Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eser’in cenazesi, Karaman Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dün Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan Şehir Parkı’nda A.B.A. (19) ile Sinan Eser (20) park girişinde karşılaşarak tartışmaya başlamış, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası A.B.A, pompalı tüfekle Eser'i göğsünden vurarak öldürmüştü.

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