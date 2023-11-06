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        Silahlı kavgada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

        –Karaman'da dün meydana gelen silahlı kavgada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Sinan Eser Karaman'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:20
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        Silahlı kavgada hayatını kaybeden genç toprağa verildi
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        –Karaman'da dün meydana gelen silahlı kavgada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Sinan Eser Karaman'da toprağa verildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Eser’in cenazesi Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

        Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eser’in cenazesi, Karaman Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Dün Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan Şehir Parkı’nda A.B.A. (19) ile Sinan Eser (20) park girişinde karşılaşarak tartışmaya başlamış, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası A.B.A, pompalı tüfekle Eser'i göğsünden vurarak öldürmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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