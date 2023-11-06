Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        GÜNCELLEME - Karaman'daki cinayete ilişkin 2 kişi tutuklandı

        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki genci öldürdüğü iddia edilen zanlı ve 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 19:46 Güncelleme: 06.11.2023 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Karaman'daki cinayete ilişkin 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki genci öldürdüğü iddia edilen zanlı ve 1 kişi tutuklandı.

        Olay sonrası A.B.A. ve kavgaya karıştığı ileri sürülen A.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.B.A. ve A.Y. adliyeye götürüldü. Zanlılardan A.B.A. adliyeye getirilişi sırasında bir gazetecinin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna "Sebeplileri dışarıda." diye cevap verdi.

        Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        - Olay

        Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Şehir Parkı'nda dün A.B.A. (19) ile Sinan Eser (20) park girişinde karşılaşarak tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B.A'nın pompalı tüfekle ateş ettiği iddia edilen Eser hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Şiddet gören kadına yardım etmek istemişti
        Şiddet gören kadına yardım etmek istemişti
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak

        Benzer Haberler

        Parktaki kavgada cinayet şüphelisi svap örneğiyle belirlendi (2)
        Parktaki kavgada cinayet şüphelisi svap örneğiyle belirlendi (2)
        Parktaki kavgada cinayet şüphelisi svap örneğiyle belirlendi
        Parktaki kavgada cinayet şüphelisi svap örneğiyle belirlendi
        Silahlı kavgada hayatını kaybeden genç toprağa verildi
        Silahlı kavgada hayatını kaybeden genç toprağa verildi
        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Parkta çıkan kavgada tabancayla göğsünden vurulan genç, öldü
        Parkta çıkan kavgada tabancayla göğsünden vurulan genç, öldü
        Karaman'da siloda çıkan yangın söndürüldü
        Karaman'da siloda çıkan yangın söndürüldü