Karaman'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Karaman'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Karaman'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Sümeyye D. yönetimindeki 42 AOP 349 plakalı otomobil, Şeyh Edebali Mahallesi Şehit Fethi Sekin Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Can'a (65) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Can, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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