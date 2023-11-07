Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da otomobilin çarptığı kadın öldü

        Karaman'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:57 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da otomobilin çarptığı kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Sümeyye D. yönetimindeki 42 AOP 349 plakalı otomobil, Şeyh Edebali Mahallesi Şehit Fethi Sekin Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Can'a (65) çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Can, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde çok önemli operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde çok önemli operasyon!
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        İsrailli bakanın açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar
        İsrailli bakanın açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Başkanlığa 3 aday!
        Başkanlığa 3 aday!
        Kocası boğup uçuruma attı! 9 gündür aranıyor
        Kocası boğup uçuruma attı! 9 gündür aranıyor
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Muslera oynamak istiyor!
        Muslera oynamak istiyor!
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        Baraj doluluk oranı kritik seviyede!
        Baraj doluluk oranı kritik seviyede!
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        Tabloya çekiçli saldırı!
        Tabloya çekiçli saldırı!
        66 ilde 'Mercek' operasyonu! 715 gözaltı
        66 ilde 'Mercek' operasyonu! 715 gözaltı
        İtalya, Arnavutluk’a göç merkezleri kuracak
        İtalya, Arnavutluk’a göç merkezleri kuracak

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Karaman'daki cinayete ilişkin 2 kişi tutuklandı
        GÜNCELLEME - Karaman'daki cinayete ilişkin 2 kişi tutuklandı
        Parktaki kavgada cinayet şüphelisi svap örneğiyle belirlendi (2)
        Parktaki kavgada cinayet şüphelisi svap örneğiyle belirlendi (2)
        Parktaki kavgada cinayet şüphelisi svap örneğiyle belirlendi
        Parktaki kavgada cinayet şüphelisi svap örneğiyle belirlendi
        Silahlı kavgada hayatını kaybeden genç toprağa verildi
        Silahlı kavgada hayatını kaybeden genç toprağa verildi
        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Parkta çıkan kavgada tabancayla göğsünden vurulan genç, öldü
        Parkta çıkan kavgada tabancayla göğsünden vurulan genç, öldü