Karaman'da park halindeki araç yandı
Karaman'da park halindeki araçta çıkan yangın, hasara yol açtı.
Karaman'da park halindeki araçta çıkan yangın, hasara yol açtı.
Hacıcelal Mahallesi 583 Sokak'ta park halindeki 70 DY 823 plakalı aracın motor kısmı alev aldı.
Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, araçta hasara neden oldu.
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