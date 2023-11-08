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        Karaman'da park halindeki araç yandı

        Karaman'da park halindeki araçta çıkan yangın, hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:16 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:04
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        Karaman'da park halindeki araç yandı
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        Karaman'da park halindeki araçta çıkan yangın, hasara yol açtı.

        Hacıcelal Mahallesi 583 Sokak'ta park halindeki 70 DY 823 plakalı aracın motor kısmı alev aldı.

        Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, araçta hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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