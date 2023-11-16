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        35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı ormanda yakalandı

        Karaman'da 22 suçtan yakalama emri olan ve 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:00 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:00
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        35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı ormanda yakalandı
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        Karaman'da 22 suçtan yakalama emri olan ve 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 18 adet ev ve iş yerinden hırsızlık, 2 adet mala zarar verme ve 2 adet konut dokunulmazlığını ihlal etme olmak üzere toplam 22 suç dosyasından 35 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 yaşındaki Muhammet Bucak'ın, Konya'ya bağlı ili Derebucak ilçesindeki Çamlık mevkiinde ormanlık alanda ağaç kestiği şeklinde bilgi aldı.

        Ekipler düzenledikleri operasyonda Bucak'ı ormanlık alanda çadır içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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