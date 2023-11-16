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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:40 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:40
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Kentte belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Y.Y. ve Ö.D. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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