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        Karaman'da NRP eğitimi düzenlendi

        Karaman'da, bebek ölümlerinin önüne geçmek amaçlı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanları için iç eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:20 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:22
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        Karaman'da NRP eğitimi düzenlendi
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        Karaman'da, bebek ölümlerinin önüne geçmek amaçlı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanları için iç eğitim programı düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, her doğum için sağlıklı ve güvenli koşulların sağlanmasının önemli olduğunu belirtti.

        Ülke genelinde doğum sırasında bebeğe eli değen tüm sağlık çalışanlarını hedef alan ve başarıyla yürütülen bir program olan yenidoğan canlandırma eğitimlerinin devam ettiğini aktaran Yurdakul, yenidoğan ölümlerinin önlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) anlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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