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        Kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 Afgan sınır dışı edildi

        KARAMAN'da,kiraladıkları apartman dairesinde kumar oynatan ve oynarken suçüstü yakalanan Afganistan uyruklu 11 kişi, sınır dışı edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:35
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        Kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 Afgan sınır dışı edildi
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        KARAMAN'da,kiraladıkları apartman dairesinde kumar oynatan ve oynarken suçüstü yakalanan Afganistan uyruklu 11 kişi, sınır dışı edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Afganistan uyruklu kişilerin kiraladığı apartman dairesinde kumar oynandığı bilgisini aldı. Teknik ve fiziki çalışma yapan polis, 13 Kasım gecesi düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 11 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Masada 30 bin lira ve 850 dolara el konuldu. Kiralanan daire de mühürlendi. Gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Geri gönderme merkezindeki yasal işlemleri tamamlanan 11 sığınmacı sınır dışı edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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