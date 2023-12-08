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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:34 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:39
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler R.A, Ö.Y, Ö.B. ve M.F.Y. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 38 gram metamfetamin maddesi, 25 gram bonzai maddesi, 7 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A. ve Ö.B. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.Y. ve M.F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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