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        Karaman'da İl Afet Risk Azaltma Planı değerlendirme toplantısı yapıldı

        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında kış mevsiminde alınacak tedbirler ve İl Afet Risk Azaltma Planı (IRAP) değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:17
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        Karaman'da İl Afet Risk Azaltma Planı değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında kış mevsiminde alınacak tedbirler ve İl Afet Risk Azaltma Planı (IRAP) değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kış mevsiminin kendisini hissettirmesiyle birlikte il genelinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin görüşüldüğü Kış Mevsiminde Alınacak Tedbirler ve 'İRAP Değerlendirme Toplantısı'nın Vali Sarıibrahim başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, AFAD İl Müdürü Şerife Han'ın sunumuyla başlayan toplantıda, genel hayatı olumsuz etkileyebilecek ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasını gerektirebilecek konuların görüşüldüğü, tehlike ve risk değerlendirmeleri, mevcut durum analizi, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemlerinin ele alındığı bildirildi.

        Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, ilçe kaymakamları, Belediye Başkan Vekili Eyüp Hüsamettin Aslan ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

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