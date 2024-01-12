Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 02-07 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 8 bin 360 kişiyi sorguladı, 38 kişi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ekipler ayrıca, 5 bin 514 aracın sorgulamasını yaptı, 18 aracı trafikten men etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.