Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 14:31 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 02-07 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 8 bin 360 kişiyi sorguladı, 38 kişi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Ekipler ayrıca, 5 bin 514 aracın sorgulamasını yaptı, 18 aracı trafikten men etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Karadeniz'de feci kaza! Türk mürettebat kayboldu
        Karadeniz'de feci kaza! Türk mürettebat kayboldu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Rade Krunic bugün geliyor!
        Rade Krunic bugün geliyor!
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        2023'ün en beğenileni
        2023'ün en beğenileni
        Fransa'nın konuştuğu atama
        Fransa'nın konuştuğu atama
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!

        Benzer Haberler

        Karaman Valisi Sarıibrahim'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Karaman Valisi Sarıibrahim'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Karaman Valisi Sarıibrahim'den okul ziyareti
        Karaman Valisi Sarıibrahim'den okul ziyareti
        Karaman'daki kadın futbol hakemlerinin hedefi Süper Lig'de görev almak
        Karaman'daki kadın futbol hakemlerinin hedefi Süper Lig'de görev almak
        Karaman'da bıçaklı kavgada 1 genç yaralandı
        Karaman'da bıçaklı kavgada 1 genç yaralandı
        Sokak ortasında 4 bıçak darbesiyle yaralandı
        Sokak ortasında 4 bıçak darbesiyle yaralandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı