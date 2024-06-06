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        Karaman'da ambulans helikopter KOAH hastası için havalandı

        Karaman'da KOAH tedavisi gören yoğun bakım hastası, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 10:57 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:57
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        Karaman'da ambulans helikopter KOAH hastası için havalandı
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        Karaman'da KOAH tedavisi gören yoğun bakım hastası, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 7 gündür KOAH tedavisi gören Mustafa Akkaş'ın (46), ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Akkaş, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen helikopterle Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

        Hastanın akrabası Mehmet Yel, gazetecilere, hastalarının akciğer yetmezliğinden uzun süredir tedavi gördüğünü belirterek, "Fenalaşınca hastaneye yatırdık. Durumu ağırlaşınca doktorlar Ankara'ya sevk ettiler. Allah devletimize zeval vermesin çünkü bu önemli bir konu. Hastamızın sevkini Ankara'ya sağladıkları için devletimize ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah hastamız da şifasını bulur ve aramıza tekrar döner." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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