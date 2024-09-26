Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevine başladı

        Karaman Valiliğine atanan Mehmet Fatih Çiçekli göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:45 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevine başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman Valiliğine atanan Mehmet Fatih Çiçekli göreve başladı.

        Çiçekli, Valilik bahçesinde sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerince karşılandı.

        Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiçekli, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

        Çiçekli, hak, hukuk, adalet ve hakkaniyet içerisinde geçen 27 yıllık kamu hayatının Karaman Valiliği süresince de aynı istikamette geçeceğini söyledi.

        Karaman Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Vali Çiçekli'nin eşi Esengül Korkmaz Çiçekli de Karaman'da görev yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, yeni görevlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

        Vali Çiçekli daha sonra makamında protokol üyeleriyle bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Esenler'de alkolü taksici ortalığı birbirine kattı
        Esenler'de alkolü taksici ortalığı birbirine kattı
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Unutulmaya yüz tutmuş Taşkale halısı için kadınlar yeniden tezgah başında
        Unutulmaya yüz tutmuş Taşkale halısı için kadınlar yeniden tezgah başında
        Karaman'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Karaman'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Yanında eşi ve çocuğu olan husumetlisine bıçakla saldırdı: 2 yaralı
        Yanında eşi ve çocuğu olan husumetlisine bıçakla saldırdı: 2 yaralı
        Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Sarıibrahim törenle uğurlandı
        Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Sarıibrahim törenle uğurlandı
        Karaman'da bir kişi tartıştığı komşusunu bıçakla öldürdü
        Karaman'da bir kişi tartıştığı komşusunu bıçakla öldürdü
        Karaman'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Karaman'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı