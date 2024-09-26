Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevine başladı
Karaman Valiliğine atanan Mehmet Fatih Çiçekli göreve başladı.
Karaman Valiliğine atanan Mehmet Fatih Çiçekli göreve başladı.
Çiçekli, Valilik bahçesinde sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerince karşılandı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiçekli, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.
Çiçekli, hak, hukuk, adalet ve hakkaniyet içerisinde geçen 27 yıllık kamu hayatının Karaman Valiliği süresince de aynı istikamette geçeceğini söyledi.
Karaman Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Vali Çiçekli'nin eşi Esengül Korkmaz Çiçekli de Karaman'da görev yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, yeni görevlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.
Vali Çiçekli daha sonra makamında protokol üyeleriyle bir araya geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.