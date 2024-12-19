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        Karaman'dan kısa kısa

        Karaman Valisi Fatih Çiçekli, Karayolları 33. Şube Müdürlüğünün karla mücadele sezonu açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:37 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:46
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        Karaman'dan kısa kısa
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        Karaman Valisi Fatih Çiçekli, Karayolları 33. Şube Müdürlüğünün karla mücadele sezonu açılış törenine katıldı.

        Vali Çiçekli, müdürlük binası önünde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, kış mevsiminin Karaman'da vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi için ilgili tüm kurumların gerekli hazırlıkları tamamladığını belirtti.

        Sürücülere kış koşullarına uygun lastik kullanımı ve trafik kurallarına uyması konusunda çağrıda bulunan Çiçekli, "Vatandaşlarımızın güvenli şekilde seyahat edebilmesi için karayolları ekiplerimiz büyük bir fedakarlıkla çalışmaktadır. Ekiplerimizin yoğun çabalarıyla bu zorlu dönemi kazasız belasız atlatacağımıza inanıyorum." ifadesini kulandı.

        - Kazımkarabekir Kaymakamı Yamakoğlu, okulları gezdi

        Kazımkarabekir Kaymakamı Nural Cengiz Yamakoğlu, ilçede bulunan okulları ziyaret etti.

        Yamakoğlu, okul ziyaretleri kapsamında İclal Karabekir Anaokulu ile Kazımkarabekir Çok Programlı Anadolu ve Meslek Lisesi'nde öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Okullarda incelemelerde bulunan Yamakoğlu, bir süre öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerden bilgi aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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