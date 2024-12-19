Karaman'dan kısa kısa

Karaman Valisi Fatih Çiçekli, Karayolları 33. Şube Müdürlüğünün karla mücadele sezonu açılış törenine katıldı.

Vali Çiçekli, müdürlük binası önünde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, kış mevsiminin Karaman'da vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi için ilgili tüm kurumların gerekli hazırlıkları tamamladığını belirtti.

Sürücülere kış koşullarına uygun lastik kullanımı ve trafik kurallarına uyması konusunda çağrıda bulunan Çiçekli, "Vatandaşlarımızın güvenli şekilde seyahat edebilmesi için karayolları ekiplerimiz büyük bir fedakarlıkla çalışmaktadır. Ekiplerimizin yoğun çabalarıyla bu zorlu dönemi kazasız belasız atlatacağımıza inanıyorum." ifadesini kulandı.