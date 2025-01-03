Karaman Valisi Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.
Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.
Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'dan il genelindeki eğitim faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi aldı.
Eğitimde sürdürülen projelerin önemine vurgu yapan Çiçekli, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine yönelik çalışmaların titizlikle devam etmesinin önemli olduğunu söyledi.
Çiçekli, eğitim alanındaki mevcut başarıların artırılması için kurumlar arası iş birliğinin gerekliliğine dikkati çekti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.