Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi gözaltına alındı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Aralık 2024- 02 Ocak 2025 tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 22 bin 109 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 9 kesici-delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.