Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Aralık 2024- 02 Ocak 2025 tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 22 bin 109 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi gözaltına alındı.

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