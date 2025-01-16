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        Karaman'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Karaman'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:27 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:27
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        Karaman'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Karaman'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Y.V. idaresindeki 70 FY 234 plakalı otomobil, Valide Sultan Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi'nde S.T. yönetimindeki 42 APM 533 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada, S.T. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan S.S.Y. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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