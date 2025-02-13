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        Karaman'da 1 kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Karaman'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:50 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:50
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        Karaman'da 1 kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
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        Karaman'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

        6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Cinayet zanlısı M.N.D. (24) ile olay anında tüfekle havaya ateş ettiği öğrenilen E.F. (18) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

        Dün Piri Reis Mahallesi 1411. Sokak'ta iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Abdullah Umutcan Demirci (20) ve S.A. (22) bıçaklanarak ağır yaralanmış, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Demirci, yaşamını yitirmişti.

        Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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